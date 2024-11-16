Росія посилює тиск на Європу щодо війни в Україні на тлі невизначеності США – ISW

Кремль посилює кампанію рефлексивного контролю, щоб вплинути на прийняття рішень на Заході на користь РФ напередодні або замість можливих майбутніх переговорів про врегулювання війни в Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

15 листопада Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і повторив кілька інформаційних операцій Кремля, спрямованих на те, щоб вплинути на німецький уряд та інші західні держави з метою схилити Україну до передчасних мирних переговорів замість надання Україні подальшої військової підтримки.

Президент України Володимир Зеленський назвав дзвінок Шольца-Путіна "ящиком Пандори" й попередив, що цей дзвінок допомагає Путіну досягти його ключових цілей: зменшити свою ізоляцію в міжнародному співтоваристві та провести переговори на бажаних для Росії умовах, "які ні до чого не призведуть".

В ISW звертають увагу: Путін та інші високопоставлені російські чиновники останнім часом посилили риторику, спрямовану на те, щоб вплинути на зовнішню політику нового уряду США на чолі з новообраним президентом Дональдом Трампом. Кремль також нещодавно підтвердив своє небажання йти на компроміс щодо умов будь-яких можливих майбутніх переговорів, чітко вказавши, що давня мета Кремля - повна капітуляція України - залишається незмінною.

"Кремль, ймовірно, прагне скористатися невизначеністю щодо майбутньої політики США щодо України, активізувавши свою кампанію рефлексивного контролю проти європейських союзників України", - зазначили аналітики.

Нагадаємо, у Кремлі повідомили подробиці телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца та російського президента Володимира Путіна, в якій ішлося про війну в Україні. Господар Кремля наполягає на збереженні контролю РФ за окупованими українськими територіями та відмові України від вступу до НАТО.

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