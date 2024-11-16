Росія посилює тиск на Європу щодо війни в Україні на тлі невизначеності США – ISW

Росія намагається диктувати умови переговорів із Україною.
Кремль посилює кампанію рефлексивного контролю, щоб вплинути на прийняття рішень на Заході на користь РФ напередодні або замість можливих майбутніх переговорів про врегулювання війни в Україні.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
15 листопада Путін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і повторив кілька інформаційних операцій Кремля, спрямованих на те, щоб вплинути на німецький уряд та інші західні держави з метою схилити Україну до передчасних мирних переговорів замість надання Україні подальшої військової підтримки.
Президент України Володимир Зеленський назвав дзвінок Шольца-Путіна "ящиком Пандори" й попередив, що цей дзвінок допомагає Путіну досягти його ключових цілей: зменшити свою ізоляцію в міжнародному співтоваристві та провести переговори на бажаних для Росії умовах, "які ні до чого не призведуть".
В ISW звертають увагу: Путін та інші високопоставлені російські чиновники останнім часом посилили риторику, спрямовану на те, щоб вплинути на зовнішню політику нового уряду США на чолі з новообраним президентом Дональдом Трампом. Кремль також нещодавно підтвердив своє небажання йти на компроміс щодо умов будь-яких можливих майбутніх переговорів, чітко вказавши, що давня мета Кремля - повна капітуляція України - залишається незмінною.
"Кремль, ймовірно, прагне скористатися невизначеністю щодо майбутньої політики США щодо України, активізувавши свою кампанію рефлексивного контролю проти європейських союзників України", - зазначили аналітики.
Нагадаємо, у Кремлі повідомили подробиці телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца та російського президента Володимира Путіна, в якій ішлося про війну в Україні. Господар Кремля наполягає на збереженні контролю РФ за окупованими українськими територіями та відмові України від вступу до НАТО.
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