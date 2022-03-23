Росія повинна повернути 500 літаків на вимогу західних лізингодавців

Загальна сума цих авіасуден – 20 млрд дол.

Міністр транспорту Росії Віталій Савельєв заявив, що західні лізингодавці вимагають від російських авіакомпаній повернути понад 500 літаків на загальну суму 20 млрд дол.

Про це пише ТАСС.

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"Ми залишили відразу весь парк. У нас в Росії зареєстровані і мають сертифікат льотної придатності 111 авіакомпаній. Основна наша проблема досить серйозна, коштує багато грошей. Треба визначитися нам з урядом, що робити авіакомпаніям, які ми спонукали залишити літаки. Тобто ­– чи має бути викуп літаків, чи ні. Тому що лізингові платежі компанії повинні продовжувати платити, але лізингодавці не хочуть нам продавати літаки. Такі переговори компанії намагаються вести, але поки що безрезультатно. Вже запити надійшли на понад 500 наших літаків іноземного виробництва. Вони (лізингодавці – ред.) не зможуть їх перепродати", – сказав Савельєв.

Він зазначив, що загальний обсяг викупу в перерахунку на залишкову вартість літаків, необхідних для повернення, становить 20 млрд. дол.

Ще одна проблемна точка на цей момент – банківські акредитиви, повідомив міністр транспорту РФ.

"Це теж приблизно 200 млрд руб. для всіх авіакомпаній, тому що наші банки, приблизно 20 з лишком банків, виставляли акредитиви проти закордонних банків, гарантуючи ці платежі. Зараз ці акредитиви розкриті, і дефолт авіакомпаній, який відбудеться 28 березня, – ми сподіваємось, до цього часу знайдемо рішення", – сказав Савельєв, зазначивши, що 29 березня президент РФ Володимир Путін проведе нараду на авіатематику.

Нагадаємо, через санкції Європи та США щодо закриття повітряного простору для Росії, а також обмеження на використання літаків, авіакомпанія РФ "Уральські авіалінії" відправляє частину працівників у простій.