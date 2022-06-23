Росія повинна припинити використовувати їжу як зброю - посольство США

Російська дезінформація не може приховати відповідальність Кремля за глобальну продовольчу кризу, спричинену путінською війною.

У посольстві США в Україні наголосили, що Росія повинна припинити використовувати їжу як зброю.

Про це заявило у Твітері посольство США в Україні, передає Укрінформ.

"Саме війна президента Путіна, яку він розпочав за власним вибором, загострює глобальну продовольчу кризу, а не санкції, як він це стверджує. Дезінформація не може приховати відповідальність кремля. Росія повинна припинити використовувати їжу як зброю", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін намагається переконати, що РФ не несе відповідальності за світову кризу, яка виникла внаслідок розв’язаної ним війни в Україні. Очільник Кремля поділився вигадками, що проблема із продовольством існувала ще до російського вторгнення та виникла через пандемію коронавірусу.

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