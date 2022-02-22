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Росія повинна скасувати рішення про визнання незалежності "ЛДНР" – ОБСЄ

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Росія повинна скасувати рішення про визнання незалежності "ЛДНР" – ОБСЄ

Associated Press

Організація засуджує рішення РФ про визнання незалежності ОРДЛО.

Діючий голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід, президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарета Седерфельт (депутат, Швеція) і генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ Роберто Монтелла рішуче засудили рішення Росії визнати окремі райони Донецької та Луганської областей України як незалежні.

Про це йдеться на сайті Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

"Як і всі держави-учасниці ОБСЄ, Росія взяла на себе зобов’язання поважати суверенітет і територіальну цілісність інших. Ми закликаємо Росію негайно скасувати це рішення», – йдеться у заяві.

В організації наголосили, що визнання незалежності "ЛНР" та "ДНР" є порушенням міжнародного права та фундаментальних принципів ОБСЄ і суперечить Мінським угодам.

"Визнання лише розпалить подальше напруження і роз'єднає населення, яке проживає у цих регіонах від решти усієї їхньої країни - України".

Нагадаємо, ввечері, 21 лютого, Путін після засідання Ради безпеки підписав указ про визнання Росією "незалежності" "ДНР" та "ЛНР". Європейські країни підтримали Україну та заявили про санкції проти Росії.

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