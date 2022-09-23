"Росія повинна вивести свої війська із суверенної території держави-члена ООН": ірландський дипломат

Для встановлення миру в Україні Росія має припинити війну та вивести свої війська з української території.

Для встановлення миру в Україні Росія має припинити війну та вивести свої війська з української території.

Про це заявив міністр закордонних справ і міністр оборони Ірландії Саймон Ковні під час засідання Ради Безпеки ООН міністерського рівня, - пише Укрінформ.

"Шлях до миру очевидний – країна, яка прийняла зумисне рішення розпочати цей конфлікт, тепер повинна прийняти рішення припинити його. Росія повинна вивести свої війська із суверенної території держави-члена ООН", - зауважив він.

Ірландський міністр засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну та путінські погрози щодо застосування ядерної зброї.

"Вторгнення РФ в Україну – це порушення принципів Статуту ООН. Це – грубе порушення міжнародного права. Це – спроба змінити міжнародно визнані кордони шляхом використання сили. Ніякі постановочні "референдуми" не змінять цей основоположний факт", - сказав Ковні.

Він наголосив на важливості притягнення росії до відповідальності за агресію проти України та скоєні під час неї злочини. Міністр запевнив, що Ірландія підтримує зусилля з цього приводу в рамках різних міжнародних та регіональних організацій.

"Якщо ми не зможемо притягнути Росію до відповідальності, то ми дамо сигнал великим впливовим країнам, які безкарно можуть наживатися на своїх сусідах", - резюмував Ковні.

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