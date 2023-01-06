Росія повинна залишити ЗАЕС і повернути її під контроль України - Держдеп США

Державний департамент США переконаний, що Росія мусить вивести звідти свої сили та передати контроль над АЕС Україні.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Росія повинна залишити АЕС і повернути її під контроль України»,- підкреслив представник американського відомства.

Сполучені Штати Америки підтримують будь-які зусилля, що сприяють стабільності та зменшують загрози цілісності АЕС, нагадавши про діяльність МАГАТЕ в Україні. Також важливим є повернення повного контролю над роботою АЕС українській владі, щоб уникнути катастрофічного ядерного інциденту.

«ЗАЕС та її енергія належать Україні. Захоплення Росією станції, а також зловживання щодо українських цивільних операторів створюють величезну нестабільність і небезпечні умови на цій атомній електростанції», - резюмував речник Держдепартаменту США.

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Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що нині на території Запорізької АЕС перебувають близько 500 озброєних російських окупантів. "Чи може бути вибух? Залежить від людей всередині", - сказав він.

Додамо, що окупанти мінують узбережжя річок на Херсонщині та намагаються перемикнути ЗАЕС до енергосистеми Росії.

Тим часом міжнародні партнери поки не знають, коли росіяни можуть піти із Запорізької АЕС.

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