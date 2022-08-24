"Росія повинна звільнити територію": Зеленський пояснив, чим для світу важлива незалежність України

Збереження Україною незалежності, гарантування їй безпеки та повернення нормальних економічних зв’язків захистить світ від тих криз, які всі змушені переживати зараз.

Натомість Росія має бути притягнута до відповідальності за злочин агресії проти України.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу перед Радбезом ООН 24 серпня.

"Європа, Азія, Африка, Латинська Америка – всюди вже є сліди російських воєнних злочинців, і всі ми маємо об’єднатися і діяти максимально рішуче, щоб ніде більше не було слідів російських ракет, спалених російською артилерією міст", – наголосив глава держави.

Він додав – щоб ніколи більше не було загрози радіаційної катастрофи, Росія повинна звільнити захоплену територію України. Щоб ніколи більше не було продовольчої кризи – Росія повинна вийти з українських землі й моря.

"Щоб ніколи більше жодна держава світу не могла нехтувати Статутом ООН і обов’язковими для усього людства конвенціями, без винятків для всіх – Росія має бути притягнута до відповідальності за злочин агресії проти України. Відповідна резолюція буде внесена на розгляд 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН", – заявив Зеленський.

Президент додав, що аби відчуття справедливості знову повернулося до міжнародних відносин, треба змусити РФ визнати, що непорушність кордонів і мир є безумовними цінностями для усіх народів.

"Ось чому незалежність і цілісність нашої держави мають фундаментальне значення для міжнародних відносин. Збереження нашої незалежності, гарантування нашої безпеки, повернення нормальних економічних зв’язків з Україною поверне справжню силу Статуту ООН і вбереже світ від тих криз, які ми всі змушені переживати зараз", – пояснив Зеленський.

Потужна промова Зеленського на Радбезі ООН

Нагадаємо, США в Радбезі ООН заявили, що міжнародна спільнота ніколи не визнає спробу Росії силою змінити кордони України.

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