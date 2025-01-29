Росія прагне "зачарувати" Трампа, щоб виключити Україну з переговорів - політолог

Разом з тим Штати не сприймають Росію зараз як рівного собі гравця.

Російська влада наразі робить все можливе, щоб "зачарувати" нового президента США Дональда Трампа для того, щоб "видавити" Україну з переговорних процесів щодо закінчення війни.

Про це в етері РБК-Україна заявив аналітик Центру масштабування технологічних рішень Максим Несвітайлов.

На думку експерта, заяви деяких ЗМІ про те, що переговори про припинення війни в Україні відбудуться у квітні-травні, є дуже оптимістичними.

"Я більше вбачаю, що етап переговорів про початок переговорів в кращому випадку завершиться десь ближче до травня і тільки тоді розпочнеться активна фаза переговорного процесу. Але, ну, можливо, турецькі колеги щось там більше знають", - розповів Несвітайлов.

Політолог зазначив, що наразі домінує переговорний трек. Все виглядає тек, що скоро повинні початись переговори, але вже неодноразово були випадки, коли в результаті нічого не відбувалось. Тому, на його думку, наразі не можна давати точних прогнозів, що мирні переговори взагалі відбудуться.

"На цей час все виглядає так, що РФ в особі Путіна намагається максимально Трампа зачарувати і перевести напрямок дискусії з війни в Україні на глобальний перерозподіл сфер впливу. Що це "не війна між Україною і Російською Федерацією", а що таким чином "Російська Федерація намагається відстояти свої інтереси в межах органічної сфери впливу, своєї геополітичної". Що от буцімто "дивіться, США, у вас є своя сфера впливу, ми туди не ліземо і обіцяємо не лізти, а ви не лізьте в нашу сферу впливу". І от він намагається з цього рівняння виключити Україну", - каже експерт.

Несвітайлов висловив думку, що таким чином Кремль намагається "витіснити" Україну з реального переможного процесу про закінчення війни. В свою чергу Київ робить все можливе, щоб цього не сталося.

"Штати не сприймають Росію зараз як рівного собі гравця. Вони таким гравцем, ну плюс-мінус рівним, сприймають тільки Китай. І якщо теоретично вони з кимось і будуть розподіляти, домовлятись про геополітичний розподіл сфери впливу в межах планети Земля, то це точно буде не РФ, а Китай", - розповів аналітик.

Він заявив, що наразі важко сказати, чи наблизились переговори щодо закінчення війни, чи ні.

"Зараз пішли нарешті вже сигнали до РФ, що буде з ними, якщо вони не підуть на перемовини, чи будуть відтягувати цей процес...Отже, виходячи з цього, можна сказати, що тиск зараз стосовно Росії застосовується. І в теорії це дійсно може призвести до пришвидшення перемовин. Але, знову ж таки, якщо у Росії готові сприймати хоч якесь раціональне зерно, і готові хоча б спробувати комунікацію", - резюмував Несвітайлов.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін вигадав нову проблему, чому Росія не може почати мирні перемовини з Україною.

Ми раніше інформували, що в Європі побоюються, що Трамп залишить Україну осторонь під час "мирних переговорів" з РФ.

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