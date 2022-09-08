Росія прагне змінити демографічний склад окупованих територій

Масова депортація РФ жителів тимчасово окупованих територій України може свідчити про намір Москви змінити демографічний склад цих регіонів.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявила постійна представниця Великої Британії при цій організації Барбара Вудвард, - пише Укрінформ.

“Ми стурбовані, що Росія може використовувати депортації та примусові переселення, аби насильницьким чином змінити демографічний склад частини України”, - зауважила вона.

Вудвард також висловила обурення у зв'язку зі створенням Росією фільтраційних таборів на захоплених територіях України.

“Ми закликаємо російську федерацію надати ООН та іншим причетним міжнародним організаціям повний безперешкодний доступ до людей, яких утримують у цих фільтраційних таборах та центрах”, - резюмувала дипломатка.

Як повідомлялося, на Сумщині ресторан, який з початку окупації власники перетворили на пекарню, опинився у вирі скандалу через можливу колаборацію. У Тростянці пекарів, які годували місто хлібом, звинувачують у співпраці з ворогом.

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