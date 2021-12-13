Росія пригрозила НАТО "тяжкими наслідками" в разі розширення Альянсу на схід

Раніше РФ закликала НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу.

У Російській Федерації заявили, що НАТО зіткнеться з "тяжкими наслідками" в разі розширення на схід.

Відповідну заяву озвучив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, повідомляє "Интерфакс".

"Подальшого розширення НАТО бути не повинно. І спроби представити справу так, ніби Росія тут не має права вето, - це все спроби з недійсними засобами", - висловився Рябков.

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За його словами, Москва "наполягатиме на своєму". "Якщо опоненти підуть наперекір, вони побачать, що їхня безпека не зміцниться - наслідки для них будуть важкими", - заявив заступник очільника російського МЗС.

Кремлівський дипломат додав, що "радянським, а потім російським керівникам неодноразово говорили на найвідповідальніших рівнях, що подальшого розширення НАТО на схід не буде", але зараз спостерігається протилежна ситуація.

За його словами, Північноатлантичний альянс нічим не аргументує потреби розширення членства на схід.

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"Аргументації немає. До того ж, вони намагаються заперечувати правомірність питання про те, навіщо НАТО рухатися кудись на схід. Вони нібито з принципових міркувань заперечують можливість обговорення цієї теми. Але це помилка, яка може спричинити послаблення їхньої власної безпеки", - заявив Рябков.

Раніше у Міністерстві закордонних справ РФ закликали НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу.

Втім, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розкритикував цю вимогу, наголосивши, що "відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна - ніхто інший".

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