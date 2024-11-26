Росія пригрозила Польщі новітнім озброєнням: у США відреагували

Вашингтон зробить все можливе, щоб американські війська перебували у безпеці в Європі.
Сполучені Штати Америки серйозно сприймають погрози Російської Федерації щодо "потенційного ураження" їхньої нової бази протиракетної оборони в польському місті Редзіково.
Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі під час брифінгу.
"Такі погрози повинні сприйматися серйозно, і ми це робимо. Якими б безрозсудними та безвідповідальними вони не були, ми сприймаємо їх серйозно", - наголосив американський політик.
Втім, наголошує Кірбі, чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден є "непохитним". За його словами, Вашингтон зробить все можливе, щоб американські війська перебували у безпеці на європейському континенті.
"Що не менш важливо - ми дуже серйозно ставимося до зобов’язань за п’ятою статтею перед нашими союзниками по НАТО. Це непохитно, і це не зміниться", - наголосив радник Білого дому.
Нагадаємо, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пригрозила Польщі новітнім озброєнням через те, що в країні нещодавно відкрили базу протиракетної оборони США Aegis Ashore. З її слів, ця база "поповнила список пріоритетних цілей для потенційного ураження".
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