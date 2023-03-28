Росія пригрозила Вірменії "наслідками" через ратифікацію Римського статуту

Росія обурилася наміром Вірменії приєднатися до Римського статуту Міжнародного кримінального суду та попередила Єреван про "вкрай негативні наслідки".

Про це пишуть роспропагандисти з посиланням на заяву МЗС РФ.

Кремль попередив Єреван про "вкрай негативні наслідки" для двосторонніх відносин, якщо Вірменія продовжить реалізацію плану, який має бути ратифікований парламентом після схвалення Конституційним судом.

"Москва вважає абсолютно неприйнятними плани офіційного Єревану щодо приєднання до Римського статуту Міжнародного кримінального суду на тлі недавніх незаконних та юридично нікчемних ордерів МКС проти російського керівництва", - заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, Конституційний суд Вірменії підтримав ордер на арешт російського президента-диктатора Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд. Суд визнав зобов'язання, закріплені в Римському статуті Міжнародного кримінального суду, підписаному 17 липня 1998 року. Рішення озвучив голова Конституційного суду Арман Діланян.

Уряд Вірменії 2022 року звернувся до КС щодо визнання Римського статуту, щоб закликати Азербайджан до відповідальності за воєнні злочини, скоєні на території невизнаного Нагірного Карабаху.

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