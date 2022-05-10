“Росія принесла в Європу зло тотальної війни”: Зеленський розповів про зустріч у Києві з чиновницею Євросоюзу

“Росія принесла в Європу зло тотальної війни”: Зеленський розповів про зустріч у Києві з чиновницею Євросоюзу

Український президент висловив вдячність генсеку Ради Європи за її візит, яким вона висловила свою підтримку Україні, що потерпає від російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 9 травня, приймав у Києві генерального секретаря Ради Європи пані Марію Пейчинович-Бурич. Під час зустрічі мова йшла про ціну, яку повинна сплатити Росія, за розв’язану на європейському континенті війну.

Про це він повідомив під час свого традиційного звернення.

“Обговорили, що можна зробити для миру в Україні і Європі за допомогою інструментів цієї поважної інституції. Вдячний за підтримку нашої держави візитом в нашу столицю саме у цей день. День Європи. І – День перемоги над нацизмом”, - підкреслив український лідер.

Зеленський зауважив, що раніше 9 травня європейці зазвичай згадували ціну миру, яка була сплачена всіма народами європейського континенту та говорили про те, як не допустити повторення такої страшної війни.

“Зрозуміло, що зараз усе по-іншому. В європейських столицях головна тема – це та ціна миру, яку ще доведеться сплатити, зупиняючи розв’язану Росією війну. А також – ціна для Росії за те, що вона знову принесла в Європу зло тотальної війни на знищення нашого народу”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що попри всі пропагандистські політичні заяви РФ, єдиним винуватцем того, що мир було зруйновано, залишиться російська держава. “Це – історична відповідальність для Росії”, - заявив він.

Український лідер запевнив, що українці будуть працювати “на оборону, на перемогу і на відновлення справедливості”, щоб звільнити Україну від окупантів, та висловив також вдячність усім захисникам нашої держави.

“Вдячний усім, хто захищає Харківщину, захищає Донбас, захищає південь України. Хто не здається і чекає український прапор в усіх тих містах, які тимчасово – я підкреслюю це: тимчасово – захоплені окупантами. Херсон, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Маріуполь, всі інші міста, всі інші наші громади. Український прапор повернеться. Бо це – наша країна. Вільна європейська країна. Наша держава”, - наголосив президент.

Сьогодні ми зробили ще один важливий крок - звернення Зеленського за 9 травня

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 9 травня не оголосив війну Україні. Як наслідок, не буде в Росії і загальної мобілізації.

Читайте також: