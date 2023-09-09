Росія присвоює живим українським цивільним полоненим інвентарні номери - експертка

Росіяни присвоюють громадянам України — цивільним заручникам, які перебувають на території РФ без статусу, — інвентарні номери.

Про це виконавчий директор Центру громадянських свобод Олександра Романцова заявила під час пресмарафону, - пише Укрінформ.

“Ми маємо живих людей у полоні. Нам вдається правдами і неправдами разом із МЗС і іншими структурами знаходити цих людей ... у тюрмах РФ... Але вони там перебувають без статусу. РФ надає їм інвентарні номери, бо вони навіть за власним законодавством не можуть їх переміщати як людей. Вони їх переміщають як меблі”, - зауважила Романцова.

Ув'язнення цивільних полонених є воєнним злочином, проте міжнародна спільнота "не знає, як на це відповідати, бо це безпрецедентно”.

Відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу про мережу міграційних в'язниць на ТОТ, виконавчий директор ЦГС зазначила, що найімовірніше, йдеться про місця тимчасового утримання.

“Такі існують у РФ, бо РФ окуповані території інтегрує у власні структури. Відповідно, вони, скоріше за все, просто створюють подібні центри”, - вважає правозахисниця.

За її словами, це означає, що може з'явитися нова група людей, яких загарбники будуть депортувати, — це люди, які, на думку РФ, нелегально перебувають на “її” територіях.

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Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав, що не готовий ані підтвердити, ані спростувати дані про мережу міграційних в'язниць на ТОТ.

“Можу сказати, що ми фіксуємо нові і нові місця, де утримуються або утримувалися громадяни України. Насправді, росіяни використовують будь-яке приміщення, де можуть утримуватися громадяни України. Найбільше і найчастіше туди потрапляють цивільні громадяни”, - сказав він.

Водночас омбудсмен зауважив, що найскладніше повертати саме цивільних заручників, оскільки міжнародної системи обмінів, як для військовополонених, щодо них не існує. За його словами, "ми навіть не уявляємо масштабів трагедії”.

Як повідомлялося, нещодавно в Києві рідні багатьох військовослужбовців 77-ї аеромобільної бригади вийшли на мирний хід, вимагаючи від влади надати їм інформацію про долю своїх синів і братів. Люди кажуть, нібито "таке враження, що вони розчинилися в повітрі".

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