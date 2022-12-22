"Росія продавала відчуття страху": Подоляк заявив, що цю репутацію повністю обнулено

Радник ОП наголосив, що Росії катастрофічно не можна програти, адже тоді закінчиться ера цієї страшної пострадянської держави.

Росія "продавала" іншим країнам відчуття страху перед нею, проте зараз цю репутацію повністю обнулено, і РФ розуміє, що для неї немає виходу.

Таку думку радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив у інтерв’ю FREEДОМ.

"Щодо Російської Федерації: вона чудово розуміє, що для неї немає виходу. Росія все життя продавала концепцію "бійтеся нас", особливо в путінські часи. Грубо кажучи – "ми кудись зайдемо, можемо робити, що хочемо; ми не підкоряємось міжнародному праву як такому; так, ми вдаємо, що в рамках якихось процедур щось робимо"…Росія певний час боялася Сполучених Штатів, Китаю. Проте продавала відчуття страху – "бійтеся нас" – зараз цю репутацію повністю обнулено", – наголосив Подоляк.

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Він додав, що на сьогодні Росія не має жодних технологій впливу на інші країни, крім шантажу. Йдеться про енергетику, продовольство, політичне вбивство, втручання в політичні вибори.

"Вона не вміє бути на рівних за глобальним столом переговорів, наприклад, в рамках G20. Тобто Росії катастрофічно не можна програти. Тому що тоді закінчиться ера цієї страшної пострадянської Росії, і вони опиняться серед країн третього, четвертого розряду", – пояснив радник голови ОП.

Нагадаємо, віцеміністр закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив – "якщо ми не зупинимо Росію, у нас є 100% гарантія, що воєн буде більше". Він попередив, що у "російському списку цілей" перебувають Польща та країни Балтії.

Зауважимо, що США побоюються розвалу Росії після її поразки у війні, тому зацікавлені, аби нова влада після Путіна зберегла контроль над територією країни і ядерною зброєю. Таку думку висловив військовий експерт Іван Ступак.

Зауважимо, за даними Washington Post США прагнуть створити передумови для мирних переговорів між Україною та Росією. У Вашингтоні розглядають три різні варіанти розвитку подій, і два з них ередбачають втрату Україною територій.

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