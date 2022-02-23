"Росія продемонструвала заперечення дипломатії": Блінкен скасував зустріч із Лавровим

"Зараз немає сенсу у цій зустрічі", — йдеться у заяві.

Зустріч Блінкена та Лаврова, яка була запланована 24 лютого 2022 року, не відбудеться.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише "Інетрфакс".

Оскільки вторгнення Росії в Україну починається і Росія продемонструвала заперечення дипломатії, зараз немає сенсу у зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомив Блінкен.

"Минулого тижня я погодився зустрітися з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим цього тижня, 24 лютого, щоб обговорити занепокоєння наших країн про європейську безпеку, але тільки якщо Росія не вторгнеться в Україну. Зараз ми бачимо, що вторгнення починається, і Росія продемонструвала заперечення дипломатії, зараз немає сенсу у цій зустрічі", — сказав Блінкен на брифінгу за результатами переговорів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

За словами Блінкена, всі союзники-партнери погодилися з цим, і він відправив Лаврову відповідний лист.

Нагадаємо, що раніше зустріч мала відбутися лише за умови, що не буде російського вторгнення в Україну.

Читайте також:

Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поговорять по телефону | Новини світу