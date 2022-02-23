"Росія продемонструвала заперечення дипломатії": Блінкен скасував зустріч із Лавровим

"Зараз немає сенсу у цій зустрічі", — йдеться у заяві.
Зустріч Блінкена та Лаврова, яка була запланована 24 лютого 2022 року, не відбудеться.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише "Інетрфакс".
Оскільки вторгнення Росії в Україну починається і Росія продемонструвала заперечення дипломатії, зараз немає сенсу у зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, повідомив Блінкен.
"Минулого тижня я погодився зустрітися з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим цього тижня, 24 лютого, щоб обговорити занепокоєння наших країн про європейську безпеку, але тільки якщо Росія не вторгнеться в Україну. Зараз ми бачимо, що вторгнення починається, і Росія продемонструвала заперечення дипломатії, зараз немає сенсу у цій зустрічі", — сказав Блінкен на брифінгу за результатами переговорів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
За словами Блінкена, всі союзники-партнери погодилися з цим, і він відправив Лаврову відповідний лист.
Нагадаємо, що раніше зустріч мала відбутися лише за умови, що не буде російського вторгнення в Україну.
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