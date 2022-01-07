Росія продовжує перекидати "миротворців" до Казахстану: що відбувається у цей момент

Підрозділи ВДВ вантажать у літаки військово-транспортної авіації штатну техніку та озброєння.

Військово-транспортна авіація РФ продовжує перекидання "миротворців" до Казахстану. З аеродромів у Московській, Іванівській, Ульянівській областях триває перекидання російських "миротворців" до Казахстану.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на Міноборони РФ.



"Підрозділи Повітряно-десантних військ зі складу російського контингенту миротворчих сил ОДКБ, які вчинили раніше марші, знаходяться на аеродромах навантаження "Чкаловський", "Іваново-Північний", "Ульяновськ-Східний", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ВДВ вантажать у літаки військово-транспортної авіації штатну техніку та озброєння.

"Підрозділи зі складу російського "миротворчого контингенту", що раніше прибули на територію республіки Казахстан, приступили до виконання поставлених завдань та забезпечення приймання та розгортання основних сил", — повідомляє Міноборони РФ.

Раніше стало відомо, скільки "миротворців" із Росії та інших країн ОДКБ відправлять до Казахстану

Зауважимо, що "миротворці" будуть застосовувати зброю проти учасників протестів у Казахстані.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся по військову підтримку до партнерів країн ОДКБ для придушення масового протесту в країні.

6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ). Відомо, що Казахстан вже звикли "миротворці" з таких країн, як Росія, Білорусь, Таджикистан, Вірменія. Киргизстан, що входить до країн-членів, ОДКБ відмовився спрямовувати свої військові до Казахстану для "зачистки" мітингувальників.

Тим часом Генпрокуратура Казахстану за фактами організації та участі у масових заворушеннях почала відкривати кримінальні справи на мітингувальників. Учасникам акцій загрожує від 8 років ув'язнення до довічного терміну з позбавленням громадянства.

Вашингтон уважно стежитиме за розгортанням російських військ до під егідою Організації договору про колективну безпеку в Казахстані.

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