Росія продовжує стягувати війська до кордонів з Україною: делегація Конгресу США відвідала Київ

Росія продовжує стягувати війська до кордонів з Україною: делегація Конгресу США відвідала Київ

Делегація Конгресу також підтримала введенн яжорстких санкції проти РФ на будь-яке подальше військове вторгнення Росії до України.

Представники Конгресу США відвідала Київ на тлі нарощування військових сил Росії біля кордонів з Україною.

Про це повідомляє Посольство США в Києві.

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У повідомленні йдеться, що Джейсон Кроу очолив делегацію Конгресу, яка відвідала Київ, щоб обговорити російське агресивне військове нарощування в Україні та навколо неї та почути оцінки українських офіційних осіб та військового керівництва.

"Представник Конгресу Кроу разом з його колегами, представниками Бредом Венструпом і Ріком Кроуфордом підкреслили двопартійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та її євроатлантичної траєкторії", - зазначили у дипвідомстві.

Наголошується, делегація вкотре підтвердила відданість США шляху дипломатії та діалогу у деескалації напруженості, а також підтримці "жорстких заходів у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії до України".

Нагадаємо, як повідомили джерела CNN, знайомі з розвідкою, Росія продовжує нарощувати війська біля кордону з Україною, незважаючи на те, що президент Джо Байден закликав президента Росії Володимира Путіна зменшити напруженість під час віртуальної зустрічі.

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