Росія продовжує стягувати війська до кордонів з Україною: делегація Конгресу США відвідала Київ

Делегація Конгресу також підтримала введенн яжорстких санкції проти РФ на будь-яке подальше військове вторгнення Росії до України.
Представники Конгресу США відвідала Київ на тлі нарощування військових сил Росії біля кордонів з Україною.
Про це повідомляє Посольство США в Києві.
У повідомленні йдеться, що Джейсон Кроу очолив делегацію Конгресу, яка відвідала Київ, щоб обговорити російське агресивне військове нарощування в Україні та навколо неї та почути оцінки українських офіційних осіб та військового керівництва.
"Представник Конгресу Кроу разом з його колегами, представниками Бредом Венструпом і Ріком Кроуфордом підкреслили двопартійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та її євроатлантичної траєкторії", - зазначили у дипвідомстві.
Наголошується, делегація вкотре підтвердила відданість США шляху дипломатії та діалогу у деескалації напруженості, а також підтримці "жорстких заходів у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії до України".
Нагадаємо, як повідомили джерела CNN, знайомі з розвідкою, Росія продовжує нарощувати війська біля кордону з Україною, незважаючи на те, що президент Джо Байден закликав президента Росії Володимира Путіна зменшити напруженість під час віртуальної зустрічі.
Про те, чи можливе повторення на новому витку історії сумнозвісного Пакту Молотова-Ріббентропа, яким вони ділили Європу у минулому столітті та що цій ієзуїтській тактиці Кремля може протиставити сучасний цивілізований світ - у сюжеті ТСН.Тиждень.
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