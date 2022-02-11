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Росія продовжує стягувати війська та техніку до Білорусі та в Крим: опубліковано нові супутникові знімки

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Росія продовжує стягувати війська та техніку до Білорусі та в Крим: опубліковано нові супутникові знімки

Associated Press

Продовжує прибувати додаткове обладнання, і тривають  приготування для розміщення додаткових військ та техніки.

Нові супутникові знімки компанії Maxar  показують, що РФ продовжує нарощувати  військову міць в Криму, у Білорусі та на заході Росії.

Про це повідомив кореспондент Buzzfeed Крістофер  Міллер.

"У Криму вранці 10 лютого на аеродромі "Жовтневе" було помічено нове розміщення військ і техніки. На цей покинутий аеродром на північ від Сімферополя доправили понад 550 військових наметів і сотні техніки", — написав Міллер на сторінці у Twitter.

Нові війська та техніка теж недавно прибули під Новоозерне на березі озера Донузлав. Поблизу  Новоозерного були помічені великі артилерійські дислокації та навчальна діяльність. В районі міста Славне  було виявлено нову дислокацію.

На білоруському аеродромі Зябрівка Maxar зафіксували війська, польовий шпиталь, техніку  - гелікоптери, армійські намети.

Крім того, війська та бойова група дислоковані у районі міста Речиця, менш ніж за 45 кілометрів від кордону з Україною.

На Курський полігон в РФ приблизно за 110 км на схід від кордону з Україною нещодавно прибув великий військовий контингент.

Нагадаємо:

Генштаб ЗСУ показав мапу розміщення озброєння бойовиків: танки ворога все ближче до лінії розмежування. Так, протягом минулої доби, 10 лютого, виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 148 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

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