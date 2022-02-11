Росія продовжує стягувати війська та техніку до Білорусі та в Крим: опубліковано нові супутникові знімки

Росія продовжує стягувати війська та техніку до Білорусі та в Крим: опубліковано нові супутникові знімки

Продовжує прибувати додаткове обладнання, і тривають приготування для розміщення додаткових військ та техніки.

Нові супутникові знімки компанії Maxar показують, що РФ продовжує нарощувати військову міць в Криму, у Білорусі та на заході Росії.

Про це повідомив кореспондент Buzzfeed Крістофер Міллер.

"У Криму вранці 10 лютого на аеродромі "Жовтневе" було помічено нове розміщення військ і техніки. На цей покинутий аеродром на північ від Сімферополя доправили понад 550 військових наметів і сотні техніки", — написав Міллер на сторінці у Twitter.

First @Maxar showing Oktyabrskoye airfield. The rest showing Novoozernoye buildup. pic.twitter.com/jGvAP70WKn — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Нові війська та техніка теж недавно прибули під Новоозерне на березі озера Донузлав. Поблизу Новоозерного були помічені великі артилерійські дислокації та навчальна діяльність. В районі міста Славне було виявлено нову дислокацію.

These images show multiple rocket launchers and self-propelled artillery in Novoozernoye (1,2), as well as a new deployment of armored vehicles in Slavne (3,4). Crimea. : @Maxar pic.twitter.com/tAT2cmVRPe — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

На білоруському аеродромі Зябрівка Maxar зафіксували війська, польовий шпиталь, техніку - гелікоптери, армійські намети.

Deployments in Zyabrovka airfield in Belarus. Troops, housing, field hospital, and equipment. : @Maxar pic.twitter.com/LqHkuhW3dk — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Крім того, війська та бойова група дислоковані у районі міста Речиця, менш ніж за 45 кілометрів від кордону з Україною.

Rechitsa, Belarus. Troops and battle group deployed near the city of Rechitsa, less than 45 kilometers from the border with Ukraine. : @Maxar pic.twitter.com/qb2uBD2uYr — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

На Курський полігон в РФ приблизно за 110 км на схід від кордону з Україною нещодавно прибув великий військовий контингент.

In western Russia, large deployment of troops & military forces recently arrived at Kursk training area ~110km to the east of the border with Ukraine. Additional equipment continues to arrive and preparations are being made to accommodate more troops & equipment. @Maxar pic.twitter.com/GaZkqlMBJz — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Нагадаємо:

Генштаб ЗСУ показав мапу розміщення озброєння бойовиків: танки ворога все ближче до лінії розмежування. Так, протягом минулої доби, 10 лютого, виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 148 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

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