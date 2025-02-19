Росія пропонує Трампу доступ до своїх природних ресурсів – чого Кремль очікує натомість

Москва зацікавлена у поверненні американських нафтових компаній на російський ринок, а також у спільних енергетичних проєктах в Арктиці.

Поки президент України Володимир Зеленський зважував можливість угоди зі США щодо корисних копалин, Кремль зробив власну пропозицію адміністрації Дональда Трампа – угоду про спільний доступ до російських природних ресурсів.

Про це пише Moscow Times.

Глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв перед початком переговорів у Саудівській Аравії заявив, що Москва зацікавлена у поверненні американських нафтових компаній на російський ринок, а також у спільних енергетичних проєктах в Арктиці.

"Великі американські нафтові компанії мали дуже успішний бізнес у Росії, і ми віримо, що вони рано чи пізно повернуться. Чому вони повинні відмовлятися від доступу до наших природних ресурсів?" – сказав Дмитрієв, цитує ТАСС та Інтерфакс.

Він також заявив, що американські компанії втратили близько 300 мільярдів доларів через санкції, а адміністрація Джо Байдена нібито "перебільшувала" негативний вплив санкцій на російську економіку.

До початку війни єдиною великою американською компанією, яка безпосередньо займалася видобутком нафти в Росії, була Exxon Mobil, що володіла 30% у проєкті "Сахалін-1". Після вторгнення в Україну компанія оголосила про вихід з проєкту, але не змогла продати свою частку – Кремль двічі переносив терміни, і наразі вихід заплановано не раніше кінця 2026 року.

Також Росію залишили провідні американські нафтосервісні компанії – Halliburton, Schlumberger і Baker Hughes, які раніше допомагали підтримувати стабільний видобуток нафти. Через це Кремль поставив завдання створити власні технології буріння та розвідки нафти до 2025 року.

Проте реальність виявилася іншою: понад половину обладнання для гідророзриву пласта, критично важливого для видобутку важкодобувної нафти, Росія все ще отримує з "недружніх" країн. За окремими позиціями, такими як роторні керовані системи, залежність від імпорту залишається повною – 100%, підрахували експерти "Яків і партнери".

Уряд РФ у своїй "Стратегії розвитку мінерально-сировинної бази до 2050 року" визнав, що російська гірничодобувна промисловість залишається значною мірою залежною від імпортного обладнання. Зокрема:

бурове обладнання – понад 90% імпорту;

гірські машини – 50%;

наземне геофізичне обладнання – 30%.

Попри офіційні заяви про імпортозаміщення, Росія залишається критично залежною від західних технологій, що може стати додатковим фактором у її переговорах із США.

Нагадаємо, російські чиновники в Саудівській Аравії почали просувати економічні ініціативи, які можуть стати спробою схилити Сполучені Штати до прийняття вигідних для Кремля умов замість реальних поступок щодо війни в Україні.