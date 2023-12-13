Росія провалилася в спробах стерти Україну з лиця землі - Байден

Понад 50 країн продовжують підтримувати Україну.
Російська Федерація провалилася в спробах стерти Україну з лиця землі.
Про це заявив президент США Джо Байден під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським, відповідаючи на запитання про український контрнаступ.
Він заявив, що на контрнаступ слід дивитися в контексті, адже Україна відвоювала понад 50 відсотків, які захопила Україна. Також понад 50 країн надають підтримку Україні.
"Ми хочемо, щоб Україна досягнула успіху і найкраща допомога - це підтримати законопроєкт про асигнування", - наголосив американський президент.
Нагадаємо, що раніше Байден заявив, що "після війни Україна буде гордою і сильною, якщо ми не відвернемося від неї".
Нагадаємо, 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.
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