Росія провела в окупованому Криму бойові навчання зі знищення крилатих ракет

Окупанти заявили про успішні навчання.

Російська Федерація провела в тимчасово окупованому Криму навчання зі знищення крилатих ракет.

Про це повідомляє Міноборони держави-агресорки.

"Бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф" та зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир" зі складу з'єднання ВПС та ППО Південного військового округу провели планове навчання з пошуку, супроводу та знищення крилатих ракет умовного супротивника", - йдеться у заяві на сайті оборонного відомства РФ.

У Росії розповіли, "повітряні цілі умовного супротивника були змодельовані електронним способом з різними параметрами швидкості польоту та висоти". Військові окупаційної влади заявили, що успішно виконали поставлені завдання і наголосили на високому рівні підготовки особового складу. Ба більше, вони п ереконані у можливостях радіолокаційних систем, розширених функціях супроводу цілей та універсальності їх ураження комбінованим ракетно-гарматним озброєнням.

Нагадаємо, в РФ анонсували нові переговори між президентом Росії Володимиром Путіним і американським лідером Джо Байденом. В ході розмови говоритимуть, зокрема, і про Україну.

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