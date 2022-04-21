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Росія прямо заявила, що може атакувати постачання озброєння США для України

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Росія прямо заявила, що може атакувати постачання озброєння США для України

Associated Press

Росія висловила погрозу, що постачання зброї для України від НАТО та США держава-агресор розцінювате, як воєнну ціль.

Такою заявою відзначився заступник директора департаменту Північної Америки МЗС Росії Сергій Кошелєв.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Прямо говоримо представникам США, що американо-натовські транспорти зі зброєю, що йдуть українською територією, збройні сили Росії мають право розглядати як законні воєнні цілі", – сказав Кошелєв.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 800 млн дол. Цей пакет включатиме артилерійські системи, гаубиці та боєприпаси до них, тактичні дрони.

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