Росія прямо заявила, що може атакувати постачання озброєння США для України

Росія прямо заявила, що може атакувати постачання озброєння США для України

Росія висловила погрозу, що постачання зброї для України від НАТО та США держава-агресор розцінювате, як воєнну ціль.

Такою заявою відзначився заступник директора департаменту Північної Америки МЗС Росії Сергій Кошелєв.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Прямо говоримо представникам США, що американо-натовські транспорти зі зброєю, що йдуть українською територією, збройні сили Росії мають право розглядати як законні воєнні цілі", – сказав Кошелєв.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 800 млн дол. Цей пакет включатиме артилерійські системи, гаубиці та боєприпаси до них, тактичні дрони.

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