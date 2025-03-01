Росія радіє скандалу у Білому домі: як це вплине на Україну

Тим часом, російські війська продовжують наступ на сході України, а за минулу добу РФ запустила 154 безпілотники, з яких 103 було збито силами ППО України.

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі завершилася напруженою суперечкою, що призвело до зриву важливої угоди між США та Україною. Президент США жорстко висловився щодо позиції Києва, що викликало радість у Кремлі та стурбованість у Європі.

Про це пише Bloomger.

Колишній президент РФ, а нині заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив, що Трамп “сказав Зеленському правду в обличчя” та додав, що США повинні повністю припинити військову допомогу Україні. Марія Захарова, речниця МЗС Росії, назвала поведінку Зеленського “хамською”, а саму зустріч – “політичним провалом” Києва.

Попри такі заяви, ситуація викликає змішані почуття в Кремлі. Деякі високопосадовці побоюються, що Трамп може грати у власну гру і не дотримуватися жорсткої проросійської лінії. Кремль також насторожено спостерігає за його намірами щодо “миттєвого припинення вогню”, що може не відповідати планам Москви.

Водночас США почали згортати деякі проєкти допомоги Києву, зокрема, за інформацією NBC News, Державний департамент скасував програму відновлення енергосистеми України.

Реакція Європи не забарилася. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас закликала союзників зміцнювати підтримку України та наголосила, що Європа повинна сама взяти на себе лідерство у захисті демократії.

Нагадаємо, за інформацєю Bloomger, в адміністрації президента США Дональда Трампа можуть посилити тиск на Україну для укладення мирної угоди та уникатимуть прямих контактів із Володимиром Зеленським.

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