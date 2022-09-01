"Росія робила дуже багато цинічних речей": Зеленський прокоментував візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Російські окупанти намагаються перетворити місію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС на безплідну екскурсію по станції. Росія робила дуже багато цинічних речей, щоб обманути місію.

Зокрема, окупанти не пустили на ЗАЕС журналістів, натомість організували масовку своїх пропагандистів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні 1 вересня.

"Сьогодні місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Добре, що це відбулося. Сам факт попри всі провокації російських військових і цинічні обстріли Енергодара й території станції. Україна зробила все для того, щоб ця місія відбулася. Але погано, що окупанти намагаються перетворити цю місію МАГАТЕ – справді необхідну – на безплідну екскурсію по станції. Вірю, що цього вдасться не допустити", – сказав глава держави.

Він додав – добре, що представники МАГАТЕ мають змогу зробити об’єктивні висновки про ризики, які виникли на ЗАЕС вперше в історії і саме через окупантів. Головне – аби була воля зробити саме об’єктивні висновки.

Причинами загроз президент назвав постійні обстріли, присутність російських військових та зброї на АЕС, знущання з українського персоналу та намагання віддати станцію під управління представників "Росатому", "які взагалі не здатні до відповідального ставлення до такого обʼєкта".

Що вчинили окупанти на ЗАЕС

"У нас є чіткі дані про те, що Росія робила дуже багато цинічних речей, щоб обманути місію. Зокрема за допомогою залякування мешканців Енергодара. Окупанти примушували людей брехати представникам МАГАТЕ – передавати якісь папірці, щось там підписувати, щось говорити", – повідомив Зеленський.

Він також пригадав, що під час зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі та членами місії в Києві сторони домовилися про те, що місію обов’язково супроводжуватимуть незалежні журналісти з українських та міжнародних ЗМІ, аби світ бачив правду.

"На жаль, цього не зроблено. Хоча обіцяно. На жаль, окупанти не пустили журналістів, але організували масовку своїх пропагандистів. На жаль, представники МАГАТЕ не захистили представників незалежних ЗМІ", – зауважив глава держави.

Водночас він висловив сподівання, що місія все ж зробить об’єктивні висновки з обставин на станції.

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