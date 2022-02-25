Росія розуміє винятково мову сили: Дуда переконаний, що настав час відповісти солідарно

Дуда підкреслив, що в четвер, 24 лютого, до Європи повернулися демони великої війни, яких ніхто не бачив з 1945 року.
Росія розуміє винятково мову сили, тому зараз настав час солідарно відповісти їй тією ж мовою. Україні потрібно надати усіляку допомогу, зокрема озброєння.
Про це під час саміту “Бухарестської дев’ятки” (B9, Польща, Румунія, Болгарія, Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Словаччина, Угорщина) заявив президент Польщі Анджей Дуда, - пише Укрінформ.
“Настав час солідарно відповісти росіянам тією ж мовою: відповідь Заходу має бути рішучою, єдиною і такою, що реалізується спільно усією євроатлантичною спільнотою. Ми повинні сильніше підтримати Україну, особливо через поставки озброєння й усілякої допомоги”, - заявив Дуда.
Дуда підкреслив, що в четвер, 24 лютого, до Європи повернулися демони великої війни, яких ніхто не бачив з 1945 року.
“За картини цієї війни з-за східного кордону відповідає лише одна країна – путінська Росія”,- наголосив президент РП.
Як зауважив Дуда, в Європі вже всі встигли забути, чим є війна.
“Спокійний сон багатих європейців і дозвіл на постійне доозброєння Росії, в основному з коштів, отриманих від продажу нафти й газу на європейські ринки, призвели до ситуації, коли ми прокинулися в цілком іншій реальності”, - наголосив Дуда.
На його думку, зустрічаючись у колі країн східного флангу НАТО, не можна обмежуватися лише пасивним засудженням цієї атаки.
“Ми маємо перейти до конкретних дій: у війні в Україні ставкою є вся система євроатлантичної безпеки. Я погоджуюся із закликом президента Володимира Зеленського, який сказав: якщо сьогодні ви нам не допоможете, то завтра до ваших дверей постукає війна”,- констатував польський лідер.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.