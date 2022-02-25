Росія розуміє винятково мову сили: Дуда переконаний, що настав час відповісти солідарно

Дуда підкреслив, що в четвер, 24 лютого, до Європи повернулися демони великої війни, яких ніхто не бачив з 1945 року.

Росія розуміє винятково мову сили, тому зараз настав час солідарно відповісти їй тією ж мовою. Україні потрібно надати усіляку допомогу, зокрема озброєння.

Про це під час саміту “Бухарестської дев’ятки” (B9, Польща, Румунія, Болгарія, Чехія, Естонія, Литва, Латвія, Словаччина, Угорщина) заявив президент Польщі Анджей Дуда, - пише Укрінформ.

“Настав час солідарно відповісти росіянам тією ж мовою: відповідь Заходу має бути рішучою, єдиною і такою, що реалізується спільно усією євроатлантичною спільнотою. Ми повинні сильніше підтримати Україну, особливо через поставки озброєння й усілякої допомоги”, - заявив Дуда.

Дуда підкреслив, що в четвер, 24 лютого, до Європи повернулися демони великої війни, яких ніхто не бачив з 1945 року.

“За картини цієї війни з-за східного кордону відповідає лише одна країна – путінська Росія”,- наголосив президент РП.

Як зауважив Дуда, в Європі вже всі встигли забути, чим є війна.

“Спокійний сон багатих європейців і дозвіл на постійне доозброєння Росії, в основному з коштів, отриманих від продажу нафти й газу на європейські ринки, призвели до ситуації, коли ми прокинулися в цілком іншій реальності”, - наголосив Дуда.

На його думку, зустрічаючись у колі країн східного флангу НАТО, не можна обмежуватися лише пасивним засудженням цієї атаки.

“Ми маємо перейти до конкретних дій: у війні в Україні ставкою є вся система євроатлантичної безпеки. Я погоджуюся із закликом президента Володимира Зеленського, який сказав: якщо сьогодні ви нам не допоможете, то завтра до ваших дверей постукає війна”,- констатував польський лідер.