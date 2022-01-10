"Росія – серійний ґвалтівник і отримає по я*цях": польський політик різко відреагував на заяву Лаврова

"Росія – серійний ґвалтівник і отримає по я*цях": польський політик різко відреагував на заяву Лаврова

Польського ексміністра розлютила заява Лаврова про "осиротілі внаслідок розпаду СРСР країни Східної Європи".

Ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко відповів на заяву очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, що держави Східної Європи "осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу". А НАТО, за словами Лаврова, перетворилося на "геополітичний проєкт, який хоче захопити ці території".

У Тwitter Сікорський назвав Росію "серійним ґвалтівником".

"Отримай це, раз і назавжди, зрозумілою тобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Скоріше, серійним ґвалтівником. Саме тому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по я*цях", – відповів польський ексміністр.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 січня, у Женеві завершилися переговори урядових делегацій Росії та США про так звані "гарантії безпеки", якими Москва вимагає виключити можливість вступу України до НАТО.

Після зустрічі перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Росія не дала гарантій не вторгатися до України.

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