"Росія шантажує керівництво низки країн голодом": Єрмак розповів, як протидіє Україна

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на сьогодні Росія шантажує керівництво низки країн голодом та усю світову спільноту – ще більшим зростанням цін на продовольство. Україна ж робить усе можливе для запобігання світовій продовольчій кризі.

Необхідно розблокувати порти України. Адже сьогодні світова продовольча безпека залежить від них та безпечного судноплавства у Чорному та Азовському морях.

Про це голова ОП розповів на брифінгу 28 червня.

"До війни Україна щороку експортувала понад 50 мільйонів тон зерна. І чверть цього обсягу йшла в країни Африки. Однак зараз ми не можемо цього робити. Сьогодні Росія шантажує керівництво низки країн голодом та усю світову спільноту – ще більшим зростанням цін на продовольство. Україна ж робить усе можливе для запобігання світовій продовольчій кризі", – сказав Єрмак.

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За його словами, Офіс президента разом з урядом продовжують наполегливо працювати над вирішенням проблеми експорту українського зерна. Це відбувається у тісній співпраці з іноземними партнерами. Цей пункт був на порядку денному і саміту "Великої сімки".

"Наші урядовці відпрацьовують додаткові логістичні маршрути, але цього недостатньо. Ми маємо розблокувати наші порти. Сьогодні світова продовольча безпека залежить від них та безпечного судноплавства у Чорному та Азовському морях. Тут ми опрацьовуємо різні варіанти. Я підтримую постійний контакт з цього питання з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутьєрішем. Офіс президента працює тут в тісній координації з МЗС Міністерством інфраструктури, Мінфіном, Міністерством сільського господарства на нашими військовими", – розповів керівник ОП.

Він наголосив, що найбільшу загрозу російська зернова блокада становить продовольчій безпеці низки африканських держав. Водночас російська пропаганда звинувачує в дефіциті саме Україну.

"Блокування постачань продовольства з України – це не лише неринкова конкуренція. Знищення та обмеження доступу продовольства – це злочин проти людяності. Росія має довгу історію використання штучного голоду як зброї та політичного інструменту. У 21-му сторіччі вона веде загарбницьку війну типово для колоніальних імперій 19-го і 20-го сторіч – із геноцидом, знищенням мови та культури. Африканські народи знають, що це таке. Тому ми розраховуємо, що вони стануть на бік України", – зауважив Єрмак.

Нагадаємо, напередодні саміту НАТО генсек Єнс Столтенберг заявив, що за спричинені війною в Україні високі ціни на енергетику і продовольство несе відповідальність президент РФ Володимир Путін.

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