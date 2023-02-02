Росія скликає Радбез ООН через постачання західної зброї в Україну

Держава-агресорка збирається знову висловити Україні звинувачення через отримання військової допомоги.

РФ скликала засідання Ради безпеки ООН через постачання в Україну зброї від союзників. Засідання заплановане на 8 лютого.



Про це повідомив заступник російського постійного представника при ООН Дмитро Полянський.

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"На 8 лютого запросили засідання щодо перспектив мирного врегулювання української кризи в умовах нарощування постачання західної зброї. Не пропустимо і річницю підписання Мінських угод", - заявив він.

Раніше ми повідомляли, що постійний представник РФ при ООН Василь Небензя втік із зали засідання Радбезу під час обговорення гуманітарної ситуації в Україні, спричиненої обстрілами загарбників.

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Також ТСН.uа інфорува, що постійний представник України в ООН Сергій Кислиця пропонує перейменувати Росію на Московію. Країна-агресорка "вкрала свою нинішню назву", вважає він.

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