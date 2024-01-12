Росія скликає засідання Радбезу ООН після атаки на хуситів в Ємені

Після атаки у ніч проти 12 січня 2024 року США та Великої Британії на цілі хуситів у Ємені, Росія звернулася з проханням про проведення 12 січня термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку військовою операцією союзників по Ємену.

Про це російське постпредство повідомило в соціальних мережах.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США та Велика Британія вдарили по об'єктам хуситів в Ємені ракетами "Томагавк".

Також президент США Джо Байден прокоментував авіаудари в Ємені.

До того ж британський прем’єр Ріші Сунак прокоментував удар по хуситах в Ємені військово-повітряних сил Великої Британії спільно зі США за підтримки Нідерландів, Канади та Бахрейну.

Додамо, хусити час від часу атакують торгові судна у Червоному морі.

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