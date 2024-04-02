Росія скористалася правом вето в Радбезі ООН в обмін на зброю від Китаю – Держдеп США

США вважають, що застосування Росією права вето в Раді Безпеки ООН для блокування роботи Комітету з питань санкцій проти Північної Кореї є частиною домовленостей між Кремлем і режимом Кіма в обмін на постачання зброї з КНДР.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

«Я думаю, тут є очевидним, що Росія уклала угоду з КНДР в обмін на озброєння з Північної Кореї у її війні проти України»,- зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

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І тепер, за його словами, всі бачать, «як Росія виконує свою частину угоди».

Міллер також нагадав, що раніше мандат Комітету ООН з питань санкцій проти КНДР продовжувався в Раді Безпеки одностайно.

Нагадаємо, раніше посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін повідомив, що Пекін не виключає можливість участі у міжнародній конференції на саміті миру, який планує влаштувати Україна.

До слова, на думку голови МЗС України Дмитра Кулеби, саме Китай може відіграти ключову роль у завершенні війни, адже має "особливі" відносини з Росією.

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