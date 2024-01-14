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Росія стала найманцем комуністичного Китаю – заява МЗС Тайваню

Росія стала найманцем комуністичного Китаю – заява МЗС Тайваню

Військові Тайваню / Фото: Associated Press

Так країна відповіла на заяву Москви, що "Тайвань є невід’ємною частиною території Китаю".

Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що Росія стала найманцем Китайської Народної Республіки. Таким чином Тайвань відповів на коментар МЗС Росії щодо виборів президента, в якому Кремль заявив, що "Тайвань є невід’ємною частиною території Китаю".   

Про це повідомила пресслужба МЗС Тайваню.

"Росія добровільно стала найманцем китайського комуністичного режиму і свідомо наслідувала хибність Китаю щодо "принципу одного Китаю" після виборів у нашій країні, що не тільки не сприяє стабільності ситуації в Тайванській протоці, але ще раз підтверджує що поєднання авторитаризму Китаю та Росії завдає шкоди міжнародному миру, стабільності та шкодить міжнародному порядку", – йдеться у заяві МЗС Тайваню.

Нагадаємо, на Тайвані вибрали президента Лай Чінте – що відомо про лідера перегонів.

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