Росія стала небезпечною для світу: майже 70 депутатів Європарламенту закликали накласти санкції персонально на Путіна

Росія стала небезпечною для світу: майже 70 депутатів Європарламенту закликали накласти санкції персонально на Путіна

Агресія РФ має бути зупинена всіма можливими засобами.

67 депутатів Європарламенту у відповідь на російську агресію проти України закликала ЄС накласти санкції персонально на Путіна та членів Ради безпеки РФ.

Про це йдеться у заяві євродепутатів, - пише Укрінформ.

"Ми закликаємо Європейський Союз та його країни дати потужну та негайну відповідь режиму Путіна - запровадити додаткові санкції та висловити міжнародне засудження, включаючи особисті санкції проти Путіна та членів національної Ради безпеки Росії, які підтримали рішення про визнання окремих регіонів України та про застосування так званих "миротворців". Росію потрібно відсторонити від організації та участі в міжнародних спортивних подіях, включаючи фінальний матч Ліги Чемпіонів УЄФА, який має відбутися у Санкт-Петербурзі цієї весни", - йдеться у заяві.

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Депутати зауважили, що ЄС має докласти зусиль, аби допомогти українській владі захистити суверенітет України та надалі «європеїзувати» її, скориставшись усіма можливостями для тіснішої політичної асоціації та економічної інтеграції країни з Європейським Союзом.

"Росія стала небезпечною для Європи та для світу. Її агресія має бути зупинена всіма можливими засобами. Мир та повага до міжнародного порядку, що заснований на правилах, мають бути підтримані", - наголосили депутати Європарламенту.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Окрім того, Путін розпорядився ввести війська на територію ОРДЛО.

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