У Кремлі не знають, як вирішити демографічну проблему.

Російський "фюрер" Володимир Путін намагається вирішити демографічну проблему. Втім, спроби диктатора навряд чи увінчаються успіхом. Штрафи для прихильників "чайлдфрі" не допоможуть.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії в Мережі X.

Британські розвідники зауважують, що російський суд в анексованому Севастополі оштрафував місцеву жительку на 50 тисяч рублів за ймовірну пропаганду "чайлдфрі". Тим часом росЗМІ "Новая газета Европа" повідлмила, що це перший випадок винесення такого штрафу на території РФ або на тимчасово окупованій території України.

Відомо, що Путін підписав закон про заборону "пропаганди", яка, як стверджується, поширює "ідеологію чайлдфрі", у листопаді 2024-го. Передбачаються штрафи в розмірі до 400 тисяч рублів для окремих осіб і до п'яти мільйонів рублів для організацій, оголошених винними. Такі дії є подальшим розширенням дедалі більш репресивних повноважень російської держави, наголошують у звіті.

Британські розвідники переконані, що цей закон "майже напевно" покликаний частково розв'язати серйозну демографічну проблему старіння і скорочення населення Росії. Втім, це ще більше посилюється еміграцією приблизно 1,3 млн росіян після вторгнення до України, включно з багатьма молодими і добре освіченими, у поєднанні зі значними російськими втратами.

"Демографічні проблеми являють собою довгостроковий структурний виклик для російського суспільства і російської економіки. Спроби російського керівництва підвищити народжуваність навряд чи зупинять скорочення населення Росії в короткостроковій перспективі", - наголошують у Міноборони Британії.

Як повідомлялося, в диктатора Володимира Путіна з'явилася серйозна проблема. В Росії від початку повномасштабної війни скорочується народжуваність. У січні-березні 2024 року показник зменшився на 3,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Крім того, багато людей тікає за кордон.

Читайте також: