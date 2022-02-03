Росія стягнула до Білорусі найбільше військ від часів Холодної війни - Столтенберг

Генсек закликав Кремль до деескалації ситуації.

Російська Федерація перекинула до Білорусі 30 тисяч військових, сучасне озброєння і техніку.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters.

За його словами, протягом останніх днів "значний рух російських військових сил в Білорусі". Крім того, на територію країни перекинули винищувачі, зокрема Су-35, ракети подвійного призначення "Іскандер" і системи протиповітряної оборони С-400.

"Це найбільше розгортання російських сил там від часів Холодної війни. Ми говоримо про широкий спектр сучасних військових можливостей. Все це відбувається у поєднанні з щорічними російськими навчаннями ядерних сил, які, як очікується, відбудуться цього місяця", - розповів він.

Столтенберг закликав Росію до деескалації ситуації. Крім того, генсек зауважив, що 2 лютого Білий дім оголосив про розміщення додаткових військових сил в Німеччині, Польщі і Румунії.

"Це потужний сигнал відданості від США, як і їхні нещодавні внески в нашу спільну безпеку, включаючи передачу авіаносної ударної групи під командування НАТО у Середземному морі та надання 8,5 тисячі військовослужбовців для сил реагування", - заявив Єнс Столтенберг.

Як повідомлялося, США та європейські партнери з НАТО передислоковують свої війська на східний фланг Альянсу, щоб послати сигнал російському президенту Володимиру Путіну про свою солідарність і готовність до рішучої відповіді. Зокрема, у Польщі посилення свого кордону привітали, назвали це жестом солідарності і чітким сигналом для Росії.

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