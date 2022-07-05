Росія своєю грою з газом робить усе, щоб Європа цієї зими пережила найбільшу кризу в історії - Зеленський

Росія своєю грою з газом робить усе, щоб Європа цієї зими пережила найбільшу кризу в історії - Зеленський

Ситуацію на енергоринку Європи треба розглядати, як війну.

Росія своєю грою з газом робить усе, щоб Європа цієї зими пережила найбільшу кризу в історії.

Про це сьогодні, 5 липня, заявив президент України Володимир Зеленський під час відкриття 26-го урядового круглого столу The Economist.

"Саме, як війну, треба розглядати те, що відбувається на енергоринку Європи саме зараз. Росія своєю грою з газом робить усе, щоб інфляція тільки розкручувалася і щоб Європа цієї зими пережила найбільшу кризу в історії. Проте водночас ми бачимо, як грецькі компанії забезпечують чи не найбільший танкерний флот для транспортування російської нафти.

Ще раз: це відбувається саме тоді, коли інший російський енергоресурс використовується як зброя проти Європи й проти сімейного бюджету кожного європейця", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що переконаний у тому, що така ситуація не відповідає інтересам ані Європи, ані Греції, ані України.

"Це лише один приклад того, коли об'єднання має стати іще більшим. Більшим, щоб Росія була змушена шукати мирні рішення, зокрема і в тих гібридних війнах, які вона веде", - резюмував президент.

Читайте також: