Засідання Організації з безпеки та співробітництва в Європі відбудеться 1-2 грудня в Лодзі.

Росія та Білорусь повністю ізольовані як країни-агресорки. Навіть союзники Москви та Мінська по військовому блоку Організації договору про колективну безпеку відмовляються підтримувати війну проти України та підтримувати її мережу пропаганди.

Про це повідомив представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

"Я не знаю, хто представлятиме Білорусь, враховуючи смерть міністра закордонних справ Макея лише кілька днів тому, але цілком можливо, що Росія на цій зустрічі буде в повній ізоляції", - сказав Карпентер.

Він наголосив, що головною темою засідання міністрів ОБСЄ у польському Лодзі, що відбудеться 1-2 грудня, стане війна агресорки Росії проти України.

Нагадаємо, у медіа з'явилася інформація про те, що га засідання Організації з безпеки та співробітництва в Європі не пустять російську делегацію. Зокрема, міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Своєю чергою, Росія пожалілася країнам ОБСЄ на Польщу, яка не пускає Лаврова на засідання організації. У дипломатичному відомстві РФ рішення Варшави називають "безпрецедентним і провокаційним".

Читайте також: