Росія та Франція проведуть зустріч і обговорять Україну

Очільники МЗС та Міноборони Франції зустрінуться із Лавровим та Шойгу.
12 листопада у Парижі Франція та Росія проведуть зустріч на рівні очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ.
Про це інформує пресслужба МЗС Франції.
Зустріч відбудеться у межах Міжнародної конференції щодо Лівії, участь у якій братимуть європейські міністри оборони та закордонних справ.
У французькому міністерстві вважають, що зустріч з Лавровим та Шойгу "стане частиною діалогу для продовження співпраці між Парижем та Москвою".
"Крім викликів стратегічній стабільності та європейській безпеці, на цій зустрічі обговорюватимуться політичні та військові виміри регіональних та міжнародних криз, зокрема ситуація в Україні", — йдеться в повідомленні.
Очікується, що Франція висловить свою стурбованість діями Росії в Україні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наразі ніяк не прокоментував цю ініціативу Парижа.
Раніше Москва відхилила пропозицію Парижа щодо проведення зустрічі очільників МЗС "нормандської четвірки" 11 листопада.
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