Росія та Іран планують виробляти безпілотники в РФ та створити швидший дрон - WSJ

Дві країни поглиблюють військове партнерство, яке викликало занепокоєння Заходу.

Про це пише The Wall Street Journal.

Москва і Тегеран реалізують плани будівництва нового заводу в Росії, який міг би виготовляти щонайменше 6000 безпілотників іранської розробки для війни проти України, що є останньою ознакою поглиблення співпраці між двома країнами, заявили офіційні особи країни.

За словами офіційних осіб, у межах формування військового альянсу високопоставлена іранська делегація прилетіла до Росії на початку січня, щоб відвідати заплановане місце будівництва заводу та узгодити деталі, щоб запустити проєкт. Посадовці заявили, що обидві країни прагнуть створити швидший безпілотник, який може створити нові виклики для української ППО.

Тегеран уже надав Москві сотні безпілотників, які він використовував для ураження військових і цивільних цілей в Україні, заявили представники США. А адміністрація Байдена попередила, що Росія та Іран розвивають повноцінне оборонне партнерство. У Білому домі стверджують, що Москва навчала іранських пілотів керувати російськими винищувачами з наміром відправити ці літаки Тегерану до кінця року.

У грудні Білий дім попередив, що Москва і Тегеран розглядають можливість будівництва спільної лінії з виробництва безпілотників у Росії.

Тепер, за словами представників США, переговори перетворилися на конкретні плани з візитом 5 січня до російського міста Єлабуга, приблизно в 600 милях на схід від Москви. За їхніми словами, вони відвідали пусте місце, де лідери двох країн планують побудувати нову фабрику, яка зможе виробляти щонайменше 6000 безпілотників у найближчі роки.

Офіційні особи сказали, що іранську делегацію очолив бригадний генерал Абдолла Мехрабі, голова Корпусу вартових ісламської революції з дослідження аерокосмічних сил та Організації самозабезпечення Джихад, і Гассем Дамавандіан, виконавчий директор іранської компанії Quds Aviation Industry, ключового виробника оборонної продукції, який, на думку США, є ключовим у розробці та будівництві дрони країни.

Російські та іранські офіційні особи не відповіли на запити про коментарі щодо цієї інформації.

Поки що Іран надав Росії здебільшого так звані дрони-смертники, відомі як Shahed-136, які містять невелику кількість вибухівки, яка детонує, коли безпілотні апарати врізаються в їхні цілі, кажуть офіційні особи США та України.

Росія використовувала безпілотники для націлювання на енергомережу України, намагаючись перервати постачання електроенергії в країні протягом холодної зими та підірвати моральний дух. Згодом ППО України вдалося значною мірою нейтралізувати загрозу безпілотників. Shahed-136 — це повільний і гучний безпілотний літальний апарат із гвинтовими двигунами, завдяки чому його відносно легко помітити та збити. За даними військово-повітряних сил країни, Україна збила понад 540 безпілотників, відколи вони почали з’являтися в небі країни восени минулого року.

Зараз, за словами офіційних осіб, Іран працює з Росією над розробкою моделі Shahed-136, яка, як очікується, включатиме новий двигун, щоб літати швидше і далі. Нова фабрика вироблятиме вдосконалений безпілотник. Це може створити нові виклики для України та інших країн, які можуть стати мішенями для безпілотників.

Початок роботи на фабриці ще не розпочато, тому не очікується, що виробнича лінія матиме негайний вплив на баланс сил в Україні, де є ознаки того, що Росія розпочне новий наступ найближчими тижнями.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США 6 січня запровадило санкції проти постачальників іранських БПЛА, які використовувалися для атаки на цивільні об'єкти в України.

Як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 27 січня, у російських військ залишилося безпілотників лише для кількох масштабних ударів. Запаси дронів-камікадзе вичерпуються.