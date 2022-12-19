Росія та Китай проведуть спільні військово-морські навчання: названо дату старту

Начання передбачають ракетні та артилерійські стрільби по повітряних та морських цілях.

Від 21 до 27 грудня Росія та Китай проведуть спільні військово-морські навчання в Східнокитайському морі. Вони відбуваються щорічно від 2012 року.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

"Основною метою навчання є зміцнення військово-морського співробітництва між Російською Федерацією та Китайською Народною Республікою, підтримання миру та стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають в російському оборонному відомстві, під час активної частини навчання заплановано проведення спільних ракетних та артилерійських стрільб по повітряних цілях, стрільб з артилерії по морських цілях, а також відпрацювання спільних протичовнових дій із практичним застосуванням зброї.

В навчаннях візьмуть участь: чотири російських кораблі, зокрема ракетний крейсер "Варяг"; шість китайських кораблів; літаки і вертольоти з обох сторін.

Як пише Sky News, від початку повномасштабного вторгнення на територію України, Росія намагається посилити зв'язки з Китаєм та розглядає Пекін як ключового союзника в антизахідному альянсі.

Країни підписали угоду про стратегічне партнерство "без обмежень" за декілька днів до вторгнення Росії, однак після цього Китай висловлював занепокоєння діями Москви.

Відносини КНР і РФ

Як пише газета The Wall Street Journal з посиланням на політичних радників Пекіна, впродовж 9 місяців повномасштабної війни Росії проти України Китай займав позицію "ні вашим, ні нашим". Та тепер лідер Китаю Сі Цзіньпін доручив уряду налагодити тісніші економічні відносини з РФ, що може свідчити, що Пекін вирішив остаточно перейти на сторону РФ.

Автори впливового видання пишуть, що лідер Китаю "давно захоплюється Путіним" і що він "подвоює ставку на президента РФ".

Втім, ескалація війни в Україні останнім часом змушує Китай дотримуватися більш збалансованої позиції, адже Китай все ще потребує західних технологій та тісних зв’язків з іншими іноземними державами, щоб конкурувати зі США.

Дипломат, надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалий вважає, що Китай займає позицію, яка зараз на користь Росії.

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