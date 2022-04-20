Росія у відповідь висилає дипломатів Австрії, Бельгії та Нідерландів

Росія у відповідь висилає дипломатів Австрії, Бельгії та Нідерландів

У відповідь на оголошення працівників російських закордонних установ персонами нон грата РФ висилає дипломатів з Австрії, Бельгії та Нідерландів.

Зокрема, 19 квітня МЗС Росії викликало посла Австрії в Москві Вернера Альмхофера та заявило йому рішучий протест у зв'язку з визнанням Віднем чотирьох працівників російських закордонних установ в Австрії персонами нон грата.

Про це йдеться у повідомленні на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

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Там зазначили, що "цей недружній крок завдає серйозної шкоди як двостороннім відносинам, так і міжнародному авторитету Австрії".

"У відповідь чотири співробітники посольства Австрійської Республіки в Російській Федерації оголошені persona non grata. Їм слід залишити територію країни до кінця дня 24 квітня цього року. Послу вручено відповідну ноту", – повідомили в російському МЗС.

Там також оголосили персонами нон грата 14 працівників посольства Нідерландів у Москві та одного працівникагенконсульства країни в Санкт-Петербурзі.

Крім цього, персонами нон грата оголошено низку працівників посольства Бельгії, які повинні залишити територію Росії до кінця дня 3 травня.

Нагадаємо, тим часом станом на 19 квітня у Києві відновили роботу вже 17 диппредставництв іноземних держав.

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