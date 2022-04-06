Росія в Радбезі ООН обмовилася, що веде війну в Україні, а не "спецоперацію" - Кислиця

Росія в Радбезі ООН обмовилася, що веде війну в Україні, а не "спецоперацію" - Кислиця

Постпред Росії також визнав, що російська армія вбивала цивільних.

Росія через свого постійного представника при ООН Василя Небензі визнала, що веде в Україні війну, а не "спеціальну операцію".

Про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця сказав на засіданні Ради Безпеки ООН з приводу масових убивств у Бучі, - пише Укрінформ.

«Якщо і є щось, за що ми маємо подякувати російському представникові, то це за його визнання на вчорашній (4 квітня - ред.) пресконференції, що Росія веде війну проти України. "Війна" ви сказали кілька разів, а не "спеціальна операція", - звернувся Кислиця до Небензі.

За словами Кислиці, постпред Росії також визнав, що російська армія вбивала цивільних осіб.

"Єдина правда", яку сказав Небензя на засіданні Радбезу, – це те, що Росія рухається в Україні не так, як планувала, зазначив Кислиця. "І єдина причина – це опір української армії та українського народу, а не ваше розумне військове планування", - додав він.

Також Кислиця порівняв російські війська з нацистами, оскільки Росія так само вбиває мирних жителів, намагається перекроювати міжнародно визнані кордони, ставити завдання остаточно розв'язувати українське питання, як Гітлер намагався розв'язувати єврейське питання.

Постпред в ООН підкреслив, що Україна переможе, і весь світ переможе.

Він нагадав дипломатам Путіна, що Ріббентроп (міністр закордонних справ Німеччини, радник Адольфа Гітлера з зовнішньої політики - ред.) заперечував обізнаність про концтабори та політику расового винищення, однак був визнаний винним на Нюрнберзькому процесі у воєнних злочинах і його стратили.

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