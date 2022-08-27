Росія веде інформаційну спецоперацію проти України і Зеленського: Данілов розкрив її суть

Росія веде потужну інформаційну кампанію проти України та президента Володимира Зеленського. Так, один з наративів, який просуває російська пропаганда – що нібито світ втомився від війни в Україні.

Війну у жодному разі не можна заморозити, оскільки РФ рано чи пізно все одно зазіхатиме на Україну.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомила пресслужба відомства.

"Це не відповідає дійсності (втома світу від війни – ред.). Весь цивілізований світ підтримує нас у нашій єдності і цілісності", – зазначив він.

Він розповів, що влада від першого дня вторгнення РФ працює як єдина команда. Так, щодня протягом тижня під головуванням Зеленського відбуваються зустрічі, робочі наради за участю ключових представників сектору безпеки і оборони. Там напрацьовуються важливі управлінські рішення.

Данілов також пояснив, чому теперішню війну не можна заморожувати.

"У цій війні у кожної країни свої інтереси, але необхідно не допустити умовного "Мінська-3", цього не сприйматиме наше суспільство", – сказав секретар РНБО.

Він додав, що умови і "Мінська-1", і "Мінська-2" були абсолютно неприйнятними для України.

Данілов зазначив, що "хтось нам допомагає, хтось вважає, що з Путіним потрібно домовитися", бо попереду складна зима, і сьогодні ціна на газ вже суттєво збільшилася.

"Наші громадяни віддають свої життя. Ціна, яку платять українці як нація, дуже дорого нам обходиться", – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Зеленський усвідомлює ризики та не погоджується йти на переговори з Росією.

Що відбувається на війні та в кабінетах за зачиненими дверима: секретар РНБО Олексій Данілов

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