Росія веде в Україні колоніальну війну, намагаючись зробити українців своїми рабами — Дуда

Росія веде в Україні колоніальну війну, намагаючись захопити українські землі, а самих українців зробити своїми рабами.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на Саміті миру у Швейцарії, повідомляє Укрінформ.

Він нагадав, що російська агресія проти України не була нічим не спровокована і триває вже 28 місяців. Весь цей час російські загарбники вчиняють злочини проти людяності в Україні.

"Ця війна не лише жорстока і сповнена злочинів, вона імперіалістична й колоніальна за своєю природою. Кремль намагається зробити українців і їхніх дітей рабами, використати українські ресурси, знищити їхню культуру та позбавити Україну права вільно обирати свій шлях розвитку й безпекові гарантії",- заявив Дуда.

Польський лідер нагадав, що Росію називають "вʼязницею народів".

"Росія залишається найбільшою колоніальною імперією у світі, яка — на відміну від європейських держав — ніколи не пройшла процес деколонізації і ніколи не змогла розібратися з демонами свого минулого", - наголосив президент Польщі.

Дуда переконаний: міжнародна спільнота має чітко сказати, "що у світі більше немає місця для колоніалізму".

Також Дуда заявив що помічником Росії. У війни проти України є так диктатор Лукашенко.

"Я тепер звертаюсь до ролі, яку лялька Путіна Лукашенко відіграв у цій війні. Він не лише дозволив напасти російській армії зі своєї території, а й ініціював проти Польщі та країн Балтії низку гібридних атак, які тривають понад три роки", - зазначив Дуда.

Президент Польщі додав, що Україна має повне право захищати свій суверенітет і незалежність відповідно до міжнародного права, а світова спільнота зобов’язана надавати Києву необхідну підтримку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда прокоментував "мирну пропозицію" Володимира Путіна щодо початку так званих мирних переговорів з Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що в ЄС гнівно прокоментували "мирні" заяви диктатора Путіна.

Читайте також: