У цих військових квитках немає всіх печаток, фотографій тощо

Росія намагається приховати присутність військових із Північної Кореї, видаючи їм несправжні документи.

Про це пише командування Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

За розшифрованими даними, справжні імена знищених північнокорейців Бан Гук Джин, Лі Де Хьюк та Чо Чьол Хо. Вони ж за російськими документами Кім Кан Солат Альбєртавіч, Донгнк Джан Суроповіч та Бєлєк Аганак Кап-ооловіч.

Оператори ССО продовжують нищити ворога, зокрема ще трьох військових з КНДР на Курщині та заволоділи їхніми документами.

"У цих військових квитках немає всіх печаток, фотографій, імена по батькові подані на російський манір, а місце народження підписано як Республіки Тува - батьківщина воєнного злочинця Шойгу", - йдеться у повідомленні.

Але найцікавіше — підписи власників. Вони зроблені корейською, що свідчить про реальне походження цих солдатів.

Цей випадок ще раз підтверджує, що Росія вдається до будь-яких методів, аби приховати свої втрати на полі бою та приховати іноземну присутність.

ССО продовжують відстежувати та нищити підрозділи найманців, зриваючи плани ворога.

Нагадаємо, що Північна Корея продовжує передавати Росії військову техніку, і днями у Тюменській області було зафіксовано черговий ешелон з озброєнням, який може включати балістичні ракети середньої дальності Pukguksong-2.

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