Росія відклала обговорення зі США договору про скорочення ядерних озброєнь - Reuters

Росія відклала заплановані на цей тиждень у Єгипті переговори щодо ядерної зброї зі Сполученими Штатами.

Про це повідомив Державний департамент США 28 листопада, пише Reuters.

Так, зазначається, що офіційні особи двох країн мали зустрітися в єгипетській столиці з 29 листопада по 6 грудня, щоб обговорити відновлення інспекцій у рамках Нового договору про скорочення ядерних озброєнь СНО, дію якого було призупинено в березні 2020 року через пандемію COVID-19.

"Російська сторона поінформувала Сполучені Штати, що Росія в односторонньому порядку відклала зустріч, і заявила, що запропонує нові дати", - йдеться в заяві представника Держдепу.

У заяві також говориться, що Вашингтон "готовий перенести переговори на якомога ранішу дату, оскільки відновлення інспекцій є пріоритетом для підтримки договору як інструменту стабільності".

Варто зазначити, що новий договір про скорочення ядерних озброєнь СНО, який набув чинності в 2011 році, обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок, які можуть розгорнути Сполучені Штати і Росія, а також розгортання наземних і підводних ракет та бомбардувальників для їх доставки.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення до України у Кремлі почастішали погрози про застосування ядерної зброї. Так, особисто російський диктатор Путін неодноразово заявляв, що РФ готова задіяти усі наявні засоби у разі загрози її суверенітету та цілісності, маючи на увазі використання ядерного потенціалу. Періодично ядерні погрози Україні, Польщі та іншим європейським країнам лунають на пропагандистських телеканалах Росії та серед пропутінських високопосадовців.

За оцінками військового експерта Сергія Грабського, ядерні погрози – єдиний козир, який залишився в Росії, щоб змусити світ припинити надавати Україні допомогу.

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