Росія відмовилась від участі в засіданні ТКГ: зустріч скасували

Росія відмовилась від участі в засіданні ТКГ: зустріч скасували

Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в межах ТКГ питань деескалації.

Російська делегація відмовилась брати участь у запланованому на 18 лютого позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи, тож зустріч довелося скасувати.

Про це повідомила українська делегація в ТКГ.

"На жаль, позачергове засідання ТКГ, скликане на 18 годину 18 лютого 2022 року з ініціативи координатора ОБСЄ в ТКГ, не відбулося через відмову російської сторони", – йдеться у повідомленні.

"Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в межах Тристоронньої контактної групи питань деескалації безпекової ситуації на лінії розмежування для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв", ­– наголосила українська делегація в ТКГ.

Нагадаємо, 18 лютого бойовики влаштували 53 обстріли на Донбасі. Під удари потрапили 30 населених пунктів. Зокрема, окупанти обстріляли гуманітарний конвой "Червоного Хреста" на КПВВ "Щастя".

Цього ж дня раптово ватажки бойовиків заявили про примусове вивезення жителів окупованого Донбасу до Росії.

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