Росія відмовилася від перемовин з Японією щодо південних Курильських островів

Суперечка про належність південних Курильських островів між Росією та Японією не врегульована з часу закінчення Другої світової війни.

В РФ заявили, що більше не вестимуть переговори з Японією щодо мирного договору про південні Курильські острови, про що йдеться у заяві МЗС РФ, передає "Интерфакс".

"З урахуванням очевидного недружнього характеру запроваджених Японією односторонніх обмежень проти Росії у зв'язку із ситуацією в Україні (…), російська сторона в нинішніх умовах не має наміру продовжувати переговори з Японією щодо мирного договору через неможливість обговорювати підписання основного документа про двосторонні відносини з державою, яка займає відверто недружні позиції і прагне завдати шкоди інтересам нашої країни", - йдеться у заяві.

Росія також вирішила припинити безвізові поїздки японських громадян на основі угод про безвізові обміни між "південними Курильськими островами Російської Федерації" і Японією від 1991 року та про максимально полегшені відвідування колишніми японськими жителями південних Курил місць свого колишнього проживання від 1999 року.

Крім того, РФ виходить із діалогу з Японією про налагодження спільної господарської діяльності на південних Курилах.

Росія блокує продовження статусу Японії як "партнера Організації Чорноморського економічного співробітництва із секторального діалогу".

У МЗС РФ при цьому заявили, що "вся відповідальність за шкоду двосторонній взаємодії та інтересам самої Японії лежить на офіційному Токіо, який свідомо зробив вибір на користь антиросійського курсу замість розвитку взаємовигідної співпраці та добросусідства".

Раніше Японія після повномасштабного вторгнення Росії в Україну запровадила санкції щодо вищих посадових осіб Росії, включаючи президента Володимира Путіна, ряд бізнесменів, депутатів, а також проти юридичних осіб.

Японія позбавила РФ статусу найбільшого сприяння торгівлі.

7 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав південну частину Курильських островів японськими споконвічними територіями.

Крім того, прем'єр-міністр Японії вимагав від Індії чіткої відповіді на вторгнення Росії в Україну, оскільки воно похитнуло "основу міжнародного порядку".

Додамо, що всі Курильські острови було "додано" до складу СРСР, проте Японія оскаржує належність островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групи островів Хабомаї, вважаючи їх окупованою частиною країни. Площа спірних островів становить 5 тис. км², загальна площа спірної території – приблизно 200 тис. км².

Нагадаємо, раніше новий прем'єр Японії Фуміо Кісіда заявив, що планує повернути південні Курили, які Росія вважає своїми.

Читайте також: