Росія відмовилася від участі у другому Саміті миру: в Раді відреагували

У Росії заявили, що не будуть брати участь у другому Саміті миру, бо, мовляв, цей захід має "ультимативну" риторику. Такі дії Москви у Києві пояснюють неготовністю РФ до переговорів.

Про це заявив голова Комітету парламенту з питань зовнішньої політики, нардеп від "Слуги народу" Олександр Мережко у коментарі LIGA.net.

"Те, що Росія відмовляється взяти участь у саміті – черговий показник, що вона не зацікавлена у мирі й дотриманні міжнародного права", — висловився нардеп.

З його слів, Москва не готова до діалогу, бо Кремль досі живе ілюзіями щодо перемоги у війні проти України. Мережко вважає, що змусити російського "фюрера" Володимира Путіна змінити думку щодо переговорів може Китай. Втім, і Пекін не хоче цього робити.

"Путін може сісти за стіл переговорів тоді, коли почне сильніше відчувати, що він програє і на полі бою, і політично, тобто коли відчуватиме, що його ізоляція посилюється. Для нього переговори можуть мати цінність лише як засіб врятувати себе <...> Поки що у нього залишаються якісь ілюзії. Він сподівається, що в Білому домі відбудуться сприятливі для нього зміни. Але це лише ілюзія", — зауважив Олександр Мережко.

Депутат наголошує: якби Путін погодився на переговори, то, ймовірно, вони відбувалися б у двосторонньому форматі або за участю кількох потужних посередників.

Заява РФ про Саміт миру

Заступник російського міністра закордонних справ Михайло Галузін заявив, що РФ не братиме участі у новому Саміті миру через "ультимативну" риторику цього заходу, яка нібито ігнорує "інші ініціативи вирішення російсько-українського конфлікту".

З його слів, Москва вважає плани Києва та Заходу на новий саміт "спробою реабілітуватися за провал у Швейцарії". Галузін заявляє, мовляв, зміст заходу їм "зрозумілий" — з огляду на "формулу Зеленського".

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