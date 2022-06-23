"Росія відповість за все зло": Зеленський заявив, що війна в Україні завершиться трибуналом

"Росія відповість за все зло": Зеленський заявив, що війна в Україні завершиться трибуналом

Президент Зеленський подякував Штатам за допомогу в розслідуванні воєнних злочинів на території України.

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення США створити групу для розслідування воєнних злочинів російських окупантів в Україні.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні у ніч проти 23 червня.

Зеленський подякував Штатам і особисто Елі Розенбауму - найвідомішому у США "мисливцеві за нацистами".

"Наша спільна слідча група має бути максимально сильною, щоб ніхто з російських злочинців не уникнув покарання. І це буде одним із найбільших у наш час внесків у захист міжнародного правопорядку. Так само, як 1 вересня 1939 року і 22 червня 1941 року завершились Нюрнберзьким трибуналом, має завершитись у справедливому трибуналі і 24 лютого 2022 року", – сказав глава держави.

Президент наголосив, що Росія повинна відповідати за все зло, яке принесла Україні.

"Поговорив з лідерами 11 країн": звернення Володимира Зеленського за 22 червня

Нагадаємо, що США створили групу для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. Її очолив "мисливець за нацистами". Елі Розенбаум 36 років працює в Мін'юсті США. За цей час він допоміг позбавити громадянства понад сто нацистів, які підозрювались у воєнних злочинах.

Читайте також: